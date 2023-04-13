В вагоне петербургского метро обнаружен четырёхметровый удав

Удивительное видео всколыхнуло русскоязычную аудиторию интернета.

В одном из вагонов петербургского метро россиянин повесил на поручень крупного американского удава.

Змея удобно расположилась у потолка и, похоже, вполне не прочь была представить себя на ветке.

А вот органы безопасности и Росприроднадзора выступили категорически против подобных выходок.

Примечательно, что хозяин, как и само животное уже попадали в поле зрения полиции в 2022-м год. Тогда мужчина отделался предупреждением. Судя по всему, слова не подействовали.

Теперь, как передает информационный портал 78.ru, молодого человека хотят привлечь к ответственности за «цирк» в вагоне, а также принять меры, направленные на улучшение качества жизни удара.

Каким образом в подземку вообще оказалось возможным пронести четырёхметрового гада – тоже предстоит выяснить.