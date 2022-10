В спортивных бюстгальтерах обнаружен опасный яд

Экологи обнаружили бисфенол-А в спортивных бюстгальтерах нескольких известных фирм.

Калифорнийская экологическая организация Center for Environmental Health (CEH) провела исследование линейки спортивной одежды из полиэстера на соответствие принятым в штате экологическим нормам.

У целого ряда спортивных бюстгальтеров выявлено превышение нормы бисфенола-А в 22 раза.

Это искусственное соединение широко применяется при выпуске пластмассы, пластика и эпоксидной смолы и относится к веществам 3-го класса опасности.

По мнению медиков, оно способно провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, астму и ожирение.

СЕН уже направил провинившимся юридические уведомления с предложением устранить опасный производственный недостаток в течение двух месяцев.

В список нарушителей попали бюстгальтеры следующих брендов: Athleta, Pink, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike и Fila.

ФОТО: https://ru.freepik.com/