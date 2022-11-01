В школе Курганской области выдали супы с запрещенным для детей продуктом

Школьникам в Курганской области выдали супы с говяжьими хвостами. Они являются мясным субпродуктом, который нельзя давать детям.

Установлено, что 19 октября в образовательное учреждение в селе Половинное поставили 6 партий суповых наборов из говяжьих хвостов. Общий вес товара составил 49,5 кг.

Поставщиком выступал индивидуальный предприниматель. Ему вынесли предостережение.

Дополнительно Управление Россельхознадзора направило письмо о нарушении в Департамент образования и науки региона. Оно должно учитываться при заключении будущих контрактов на поставку пищевой продукции.

В ведомстве напомнили, что технический регламент запрещает кормить школьников и дошкольников мясом механической обвалки, субпродуктами со сроками годности более 6 месяцев и рядом других продуктов.

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