В широкую продажу поступит препарат, способный моментально снять любое похмелье

Ученые из Техасского университета представили свою новейшую разработку: препарат против алкогольной интоксикации. Отмечается, что новинка способна чуть ли не моментально снять симптомы алкогольного опьянения.

Лекарство сделано на основе фермента, который вырабатывается в человеческой печени при поступлении в неё этанола - FGF21.

Гормон помогает не только в переработке спиртного, но и способен отправить сигнал о запуске биохимической реакции защиты от интоксикации непосредственно в мозг.

Исследования на лабораторных мышах, у которых FGF21 отсутствовал, показали, что грызуны «трезвеют» в два раза медленнее, чем мыши из контрольной группы, получающие этот гормон.

Кроме того, удивительное открытие способно предотвратить обезвоживание при отравлении этанолом, да вообще подавляет как таковую тягу к алкоголю, сообщает информационный портал INVOLTA.