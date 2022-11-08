В Сети появился список напитков, способствующих снижению веса

Извечная проблема: сладкие напитки неизбежно приводят к ожирению. А напитков, напрямую снижающих уровень углеводов в крови в природе не существует.

Тем не менее, одно из подразделений Herbalife Nutrition дает рекомендации для любителей кофе, чая и газированной воды, озабоченных своей фигурой.

Кофе. Без сахара, и без сливок. Кофеин стимулирует выделение организмом тепла, а это в свою очередь повышает расход калорий.

Чай черный. Несладкий. Содержащиеся в нем флавоноиды способствуют снижению висцерального (внутрибрюшного) жира.

Чай зеленый. Кофеины и катехины содержаться в нем в таких пропорциях, которые окисляют в человеческом организме жир. И в конечном счете его сжигают. Но тут, главное, не переусердствовать.

Диетическая газированная вода без сахара. Только не вздумайте запивать ей соленую картошку-фри. Диетическая газировка работает исключительно вместе с другими диетическими продуктами.

Протеиновые коктейли. На основе сывороточного белка.

Этот напиток хорош тем, что быстро и надолго подавляет чувство голода. Позволяя забывать о сладких булочках или бутербродах с колбасой.

По некоторым данным США сегодня занимают вторую строчку в мире (после экваториального государства-острова Науру) по количеству избыточно толстых граждан. Но в своем отечестве пророков нет.