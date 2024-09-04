В России запустили информационный проект для подростков и родителей «Есть нюанс»

Информационный портал Life запустил проект для подростков и их родителей «Есть нюанс». Первые вертикальные ролики уже вышли в группе в соцсети «ВКонтакте». Здесь эксперты ответят на самые волнующие и не всегда удобные вопросы.

К примеру, сексолог Елена Толстая побеседует на интимные темы и объяснит, почему 16 лет является «возрастом согласия». А дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов расскажет о пользе средств с SPF и перечислит их виды.

«Может защищать нашу кожу от солнца, не дать ей сгореть, получить пигментацию, и, собственно, самое главное — это профилактика рака кожи», – поделился эксперт.

Врач – уролог-андролог Марк Гадзиян поговорит на неловкие для многих парней темы и подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Эксперты помогут разобраться с вопросами про лишний вес, панические атаки, взаимоотношений со сверстниками, религии.

Проект «Есть нюанс» направлен на просвещение подрастающего поколения в разных сферах жизни. Также он ориентирован и на родителей подростков, чтобы они могли свободно и без стеснения обсуждать с детьми самые неудобные вопросы.

Свежие выпуски выходят во «ВКонтакте», ОК, Дзен, а также на видеохостинге Rutube. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).