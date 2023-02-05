В России появятся премии за выгорание на работе

Монотонная работа на конвейере, напряженный труд кассира или до предела нервный рабочий день сотрудника колл-центра требуют вознаграждения или моральной компенсации.

Это выяснилось в ходе социологического опроса россиян, занятых на непрестижных, но изматывающих профессиях.

При этом западная система ключевых показателей эффективности (KPI), практикуемая в некоторых коммерческих российских компаниях, работников не устраивает. Система премирует только успешных. А вкалывают все, - считают респонденты.

Вежливое обхождение с агрессивными клиентами и многочасовое сидение за компьютером, однообразное решение монотонно повторяющихся задач и вежливые ответы на бесконечные телефонные звонки, - все это не считается поводом для денежных премий или продвижения по службе.

Между тем, общая успешность предприятия или фирмы зависит, в том числе, и от простого, стандартно-хорошего уровня работы всех сотрудников, сообщает MK.ru.

В качестве бонусов за усталость опрошенные готовы принять, например, путевку в санаторий, массаж в конце рабочей недели и даже бесплатный поход к стоматологу.