В Красноярске зарегистрирован первый в России случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Редкое заболевание обнаружили у жительницы Красноярского края.

Тридцатипятилетняя женщина обратилась в больницу после того, как несколько дней чувствовала себя подозрительно плохо.

Температура при этом держалась на 37,5, в ходе болезни появлялись и усиливались также болевые симптомы в шее и горле.

Взяв необходимое анализы, врачи установили: у россиянки первый в России случай заболевания лихорадкой Западного Нила.

Оказалось, женщина «привезла» её из Таиланда, где проводила свой отпуск. По её словам, в азиатской стране её сильно кусали комары. Это и помогло докторам отгадать, откуда появился редкий тропический недуг в Красноярске.

Как сообщает Фонтанка, лихорадка не передается от человека к человеку, переносчиком являются так называемые чёрные комары, обитающие в южных широтах.