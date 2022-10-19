В Косове с этой недели отменили проверку на девственность

В частично признанной Республике Косово приняли закон, по которому отменяется проверка женщин на девственность. Данную процедуру причислили к нарушениям прав человека и приравняли к уголовным преступлениям.

В правительстве заявили, что проверка на действенность – «ненужное медицинское обследование». Новый закон будет действовать с этой недели наравне с другими, предусматривающими суровое наказание за насилие в семье, изнасилование и сексуальные посягательства.

В Косове преимущественно проживают албанцы. В самой Албании тестирование на девственность очень распространено – так же, как ее восстановление перед замужеством. Соответствующие операции проводят только частные клиники и в условиях строжайшей секретности.

По статистике, как минимум 1000 женщин ежегодно проходят такую операцию в целях скрыть предыдущие сексуальные контакты от мужа. Это стоит около 200 евро, пациентками являются женщины от 18 до 30 лет.

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