Увлечение футболом делает людей инвалидами

Британский футболист ударил по мячу – и стал калекой на всю жизнь

О поучительной истории сейчас говорят и любители футбола, и врачи, и многие семейные пары.

Когда 37-летний Дейл Эллиотт из города Канви-Айленд в графстве Эссекс, как и сотни тысяч любителей футбола в Англии, разбежался и ударил по мячу, он и предположить не мог, каким роковым станет для него этот удар.

Сильная боль в ноге, семичасовое ожидание в травмопункте и шестичасовое пребывание в отделении неотложной помощи, наверное, знакомы и многим российским пациентам.

Но дальнейшее уже выходило за рамки привычного.

У Дейла диагностировали синдром межфасциального пространства, проще говоря, отек мягких тканей с последующим повышением давления в месте травмы, что в свою очередь приводит к необратимому повреждению ткани. Редкая и весьма опасная патология.

Мучительные боли, пять неудачных операций и предупреждение медиков о возможной гангрене и необходимости ампутировать конечность, едва не привели к семейному конфликту.

Дейл предложил супруге уйти от него, если он станет калекой. Но получил достойный ответ: я выходила за тебя не потому, что считала сколько у тебя рук или ног.

Сейчас Эллиотт выписался из другой больницы, где в течение трех месяцев претерпел еще три операции. Врачам удалось сохранить ногу, а мужчине удалось сохранить семью.

Однако он больше никогда не сможет водить машину, кататься на велосипеде и играть в любимый футбол