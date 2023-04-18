Установлена связь между сексуальным опытом женщин и предпочтениями в жанрах порно

Любопытное заключение сделали психологи относительно того, как и какие жанры фильмов для взрослых больше нравятся разным типам женщин.

Всего в исследовании участвовало более двухсот представительниц прекрасного пола, не постеснявшихся рассказать о своем сексуальном опыте и предпочтениях в выборе порно.

96 жанров соответствующего материала были поделены на четыре общие категории: разное, традиционное, нацеленное на удовольствие и грубое. Проведя взаимосвязь между сексуальным опытом и самооценкой наблюдаемых, исследователи пришли к следующим результатам.

Участницы, предпочитающие традиционный подход в выборе эротического контента, обычно обладали меньшим сексуальным опытом по сравнению со следующими группами.

Последний же критерий отношения к порнографии с элементами насилия указывал на большой опыт интимной жизни, но более низкую сексуальную самооценку, - сообщает издание Газета.Ru.