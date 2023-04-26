Урологи рассказали, почему в офисе нельзя сидеть больше двух часов в день

Многочасовая сидячая работа вредит не только осанке. Неподвижное сидение в компьютерном кресле может спровоцировать серьезные заболевания.

Об этом изданию Life.ru рассказала заведующая хирургическим отделением диагностического центра ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактики медицины Юлия Курышкина.

«При длительном нахождении в одной позе мышцы практически не участвуют в циркуляции крови и лимфы. Наступает кислородное голодание предстательной железы, снижается иммунитет простаты. Железа воспаляется – начинается простатит», - сообщила специалист.

Существует и другая неприятность, связанная с долгим сидением на одном месте. Пористое (кавернозное) тело пениса перестает получать необходимый приток крови. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению эрекции.

Кроме того, при сидении, как правило, нагревается паховая область. Как следствие – ухудшается качество сперматозоидов и снижается выработка мужского полового гормона.

Профилактика всех вышеперечисленных недугов совсем несложная. Каждые 2-3 часа нужно вставать со своего рабочего места и в течение нескольких минут разминаться стоя.