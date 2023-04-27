Умереть за красоту: внезапная смерть после пластической операции — реальность

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что частые операции на любых участках тела приводят к образованию тромбов на стенках сердца и сосудах.

Также для человеческого организма вредна анестезия, которая проводится перед хирургическим вмешательством. Неоднократное использование наркоза повышает риск инсульта, инфаркта, анафилактического шока.

Сильное снижение артериального давления во время операции может способствовать остановке сердца.

Вместе с тем, по словам врача, истинной причиной смерти на операционном столе чаще всего являются индивидуальные генетические особенности пациента: его физическое состояние, наследственные и хронические заболевания, образ жизни, вредные привычки, возраст или многочисленные аллергические реакции. «Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно, может быть даже в 20-летнем возрасте.

Могут быть генетические отклонения какие-то, свертываемость крови. Или когда человек злоупотребляет биодобавками, наркотиками, это может привести к негативным последствиям», — объяснил Алексанян изданию Пятый канал.