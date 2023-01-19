Ультрафиолетовые лампы в маникюрных салонах вызывают смертельное заболевание

Среднестатистическая процедура сушки лака в косметических салонах занимает от 10 секунд до трех с половиной минут.

Ну а если модница посещает салон ежедневно? И обновляет лак с ускоренной частотой?

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заподозрили, что ультрафиолетовые лампы направленного действия далеко не безобидны.

И провели исследования сразу трех клеточных линий кожи на подопытных мышах.

Как оказалось, УФ лучи воздействуют и на кератоцитоы, и на фибропласты крайней плоти, и на эмбриональные фибропласты.

После 20 минут непрерывной работы в организме мышей погибали от 20 до 30% клеток. Три последовательных сеанса вызывали смерть 70% клеток.

На смену атрофированных клеток приходило злокачественное новообразование.

Калифорнийские медики признают, что для однозначных выводов нужны более продолжительные исследования.

Однако на всякий случай предупреждают: не частите с походами в маникюрные салоны.