Ультрафиолетовые лампы в маникюрных салонах вызывают смертельное заболевание
Лампы для маникюра после 20 минут работы начинают убивать клетки организма.
Среднестатистическая процедура сушки лака в косметических салонах занимает от 10 секунд до трех с половиной минут.
Ну а если модница посещает салон ежедневно? И обновляет лак с ускоренной частотой?
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заподозрили, что ультрафиолетовые лампы направленного действия далеко не безобидны.
И провели исследования сразу трех клеточных линий кожи на подопытных мышах.
Как оказалось, УФ лучи воздействуют и на кератоцитоы, и на фибропласты крайней плоти, и на эмбриональные фибропласты.
После 20 минут непрерывной работы в организме мышей погибали от 20 до 30% клеток. Три последовательных сеанса вызывали смерть 70% клеток.
На смену атрофированных клеток приходило злокачественное новообразование.
Калифорнийские медики признают, что для однозначных выводов нужны более продолжительные исследования.
Однако на всякий случай предупреждают: не частите с походами в маникюрные салоны.