Учёные доказали, что любовь продлевает жизнь

Достаточно долгий и масштабный по своей выборке социальный эксперимент, устроенный кардиологами из университета Колорадо, подошел концу.

В результате опроса и пристального изучения почти 7000 мужчин, определилась удивительная статистика.

Оказалось, что одиночки и убеждённые холостяки в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности, чем женатые мужчины.

Конечно, исследователи не исключают, что связно это ещё и с тем, что одинокие мужчины за пятьдесят часто пускаются во все тяжкие и перестают следить за своим здоровьем.

Однако, в подтверждение вышеописанного опыта выступает еще один любопытный факт: известно, что даже овдовевшие и разведённые представители мужской части населения живут в среднем на пять-десять лет дольше, чем их друзья, которые никогда не были в браке.

Кроме того, как сообщает KP.ru, брак снижает риск деменции, инсульта и развития диабета.