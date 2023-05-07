Ученые установили, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего

Любопытный эксперимент провели ученые из Техасского международного университета.

Собрав обширную фотоколлекцию обнаженных женских грудей, они поочередно продемонстрировали её представителям сильного и слабого пола.

Как выяснилось, то, что однозначно привлекает мужчин, у женщин вызывает неоднозначную реакцию. Газета.Ru, ссылаясь на издание Sexes, сообщает, что высокие и объемные груди с небольшим межгрудным расстоянием вызывали у зрителей мужского пола восторженные отклики, а у женщин – чувство неуверенности, страха и даже угрозы.

Многие респондентки признавались, что при виде таких форм начинают комплексовать, чувствовать, что пора садиться на диету и менять свой гардероб.

Ученые объяснили разницу в восприятии так: у мужчины женская грудь на подсознательном уровне воспринимается как репродуктивная ценность. Чувствуя это, женщины — также подсознательно – ощущают необходимость вступить в соревнование за мужское внимание. Грудь становится объектом внутривидового соперничества.