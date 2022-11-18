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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
16:38, 18 ноября 2022
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Исследователи с помощью простых задач убедились, что человек глупеет от курения

Исследователи с помощью простых задач убедились, что человек глупеет от курения

Новое исследование ученых подтвердило, что курение разлагает головной мозг, ухудшает память и лишает человека способностей обучаться, мыслить и размышлять.

К неутешительным выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона, и им можно верить. В исследовании приняли участие 8 800 добровольцев старше 50 лет.

Ученые искали связь между вероятностью возникновения инфаркта или инсульта и состоянием мозга. Оказалось, что общий риск связан с когнитивными нарушениями – они, в свою очередь, вызваны табакокурением.

Специалисты проверяли умственные способности простым способом: добровольцы учили новые слова и пытались назвать максимальное количество животных за одну минуту. Аналогичные исследования провели спустя 4 и 8 лет. Курящие люди показали наихудшие результаты.

Ранее гинеколог назвала курение одним из семи факторов, подрывающих женское здоровье.

Источник фото:Joanna Malinowska/ Freestocks.org
Источник:Grodno24.com
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