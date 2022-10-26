Ученые определили идеальный возраст для отказа от курения

Ученые установили, что лучше всего бросать курить до 35 лет. В таком случае вы можете не бояться преждевременной смерти – бывшие курильщики имеют такой же риск, как те, кто никогда не брал в руки сигарету.

Специалисты проанализировали данные 550 тысяч американцев. Среди них были те, кто завязал с пагубной привычкой в определенном возрасте, курильщики и граждане, которые выкурили менее 100 сигарет.

Самый высокий уровень смертности ожидаемо наблюдается среди курильщиков: они уходили из жизни в результате сердечно-сосудистых заболеваний, рака или болезней легких.

Если бросившие курить до 35 лет могут не бояться риска смерти, то сделавшие это в период от 35 до 44 лет рискуют на 21% больше некуривших, резюмируют ученые. Отказ от табака в 45-54 года приводил к повышению смертности на 47%.

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