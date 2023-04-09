Ученые определили, что провоцирует женщин на небезопасный секс

Принято считать, что небезопасный секс вне брака повышает риск распространения венерических заболеваний и нежелательной беременности.

Чтобы определить, какой тип молодых женщин больше склонен к интимной близости без применения контрацептивов, в Каролинском университете США провели специальное исследование.

283 студентки, - сообщает Газета.Ru, добровольно делились подробностями своих эротических фантазий и реальных половых связей. На завершающей стадии эксперимента каждой участнице были показаны 60 фотографий сексапильных молодых мужчин – потенциальных партнеров, и сформулирован ключевой вопрос: с кем из них вы были бы способны заняться любовью без контрацептивов?

Как выяснилось, к небезопасному сексу оказались готовы те, кто склонен к так называемой сексуальной объективации.

Под этим термином сексологи понимают женскую психологическую установку на восприятие себя не как личности, а как объекта для сексуального использования.

Такое восприятие зачастую навязывается, например, кинематографом, романами о любви «в мягкой обложке» и некоторыми СМИ. Феминистки категорически отвергают культ сексуальной объективации. Однако в среде обеспеченных домохозяек подобная психологическая установка весьма распространена.