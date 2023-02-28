Ученые научились определять будущий характер ребенка по анализу его ДНК

Стало известно о сенсационном открытии группы ученых из Национального центра генетических исследований в Новосибирске.

Исследователи предложили методику практического влияния на будущее каждого конкретного человека, исходя из анализа ДНК, взятого при его рождении.

В интервью с корреспондентом «КП» сотрудник института Инна Холяндра рассказала, что зная изначальное количество нейромедиаторов в крови новорожденного, родители и психологи смогут скорректировать заложенный от рождения психотип.

К примеру, переизбыток дофамина и норадреналина в перспективе должен сформировать трудоголика и карьериста. Но при недостатке серотонина эта пропорция добавит характеру низкую самооценку.

И задача родителей научить растущее чадо бороться с тревожностью и негативными мыслями.

Напротив, если у младенца много норадреналина и серотонина, но мало дофамина – в юности он, скорее всего, станет веселым и энергичным «душой компании». Но недостаток дофамина сослужит дурную службу, сформирует непостоянство и поверхностность.