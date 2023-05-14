Ученые изучили мозговую активность у женщин, которых душат во время секса

Ученые из Фуцзяньского педагогического университета (Китай) выяснили, что у женщин, которых часто душили во время занятия сексом по обоюдному согласию, отмечается повышенная связь между угловой извилиной мозга и областями, которые отвечают за моторный контроль, сознание и эмоции.

В исследовании приняли участие 20 студентов колледжа. Они рассказали, что четыре раза за последний месяц практиковали удушение в сексе. Также были собраны данные у 21 студенты, не практикующих данную деятельность. Ученые оценивали результаты МРТ, проверили на признаки депрессии, тревоги и алкоголизма.

В результате учебные выяснили, что у первой группы испытуемых наблюдается более низкая однородность мозговой активности в левом полушарии, а в правом выше. Кроме того, первая группа имела «более низкие уровни колебания мозговой активности (ALFF) в левой нижней орбитофронтальной извилине, левой роландической крышке и правой средней поясной кости и более высокий ALFF в правой области обонятельной извилины мозга».

Также исследователи отметили, что существуют негативные последствия практики удушья в сексе. Женщины, практикующие ее более 5 раз во время секса, в два раза чаще имеют признаки депрессии, тревоги и печали.