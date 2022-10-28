У голубей нашли болезнь, которая превращает их в зомби

У популяции голубей на острове Джерси обнаружили парамиксовирус. У зараженных особей искривлена шея, дрожат крылья и наблюдается кружение.

Болезнь превращает пернатых в зомби. Помимо неврологических симптомов, у птиц отмечают зеленый стул, худобу. Часто голуби перестают летать и не хотят двигаться.

Больных птиц усыпляют, поскольку парамиксовирус не лечится и быстро распространяется. Заражение происходит через фекалии и другие выделения. Вирус особенно устойчив во влажные и холодные месяц.

Для людей парамиксовирус не опасен – максимум, что он может вызвать, это конъюктивит. Воспалительное заболевание глаз возникает только у работающих с больными птицами людей.

На государственном портале Великобритании посоветовали вакцинировать голубей и следить, чтобы больные особи не контактировали со здоровыми.

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