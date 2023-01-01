Три вещи, которые нельзя делать на улице зимой

По статистике зимой мы падаем в 2.5 – 3 раза чаще, чем в течение всего остального года. Падаем больно, порой с ушибами, переломами, с попаданиями в больницу по скорой.

А между тем, по мнению травматологов, если после выхода из дому исключить при всего три привычных наших действия – шанс поскользнуться и получить травму резко снижается.

Пакеты и сумки с предновогодними покупками не стоит нести в одной руке. Лучше распределить вес поровну по принципу коромысла. Это сохранит равновесие и сделает нас более устойчивыми.

Если руки свободны – не прячем их в карманы, даже если на улице мороз. Кисти согреются, а вот равновесие снова окажется под угрозой. Более того, если нога поехала, можно не успеть выдернуть руки, и тогда падение не удастся смягчить.

Разговор по мобильнику. Вы заметили, какой странной становится походка человека, увлеченного разговором по телефону? Он меняет направление движения, может внезапно остановиться или, напротив, сделать резкий шаг в сторону. Мозг отключается от происходящего здесь, мыслями мы там, на волне с нашим собеседником. Это опасно и летом, но зимой – опасно вдвойне.

Всего три правила. Попробуем их соблюсти. И не упасть – до самого конца зимы.