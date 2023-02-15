3 способа разнообразить рутинный секс и удивить партнера в постели
Сексолог Елисеева-Короленко рассказала о способах разнообразить секс с партнером.
Фото: freepik
Даже в самые гармоничные интимные отношения иногда хочется добавить чуть больше ярких моментов. А праздники, будь то 23 февраля или день рождение, отличный повод попробовать различные эксперименты. На самом деле «выйти» из рутинного секса довольно просто. Сексолог, магистр психологии Анастасия Елисеева-Короленко поделилась тремя практическими советами, которые точно помогут удивить партнера в постели.
Смените обстановку
Один из самых простых и действенных методов привнести в сексуальную жизнь разнообразие – попробовать перенести любовные утехи с привычной спальни в любое другое место. Можно снять номер в отеле, отправиться вместе в банный комплекс с комнатой отдыха. А самые смелые пары могут попробовать секс в машине или общественном месте. Это точно «встряхнет» отношения.
Начните с массажа
Не спешите переходить сразу к делу. Начните с массажа и прочувствуйте друг друга. Попросите партнера погладить вас перед близостью, а затем поменяйтесь местами. Также не стоит умалчивать о своих чувствительных зонах.
Чтобы сделать ощущения более яркими и чувственными, попробуйте делать массаж с использованием смеси природных масел: 12 капель эфирного масла (нероли, иланг-иланг, или пачули) и 8 чайных ложек масла виноградной косточки.
Анастасия Елисеева-Короленко
Сексолог и магистр психологии
Расскажите о своих смелых желаниях
Любые эксперименты в постели окажутся удачными, если перед ними вы поговорите с партнером. Общение и честность – залог хороших сексуальных отношений. Вам не нужно говорить о своих самых потаенных желаниях прямо «в лоб». Сделайте это во время игры. Эксперт рекомендует сразу две техники, способные подключить бессознательную часть психики.
Для первой игры возьмите листок бумаги и нарисуйте игровое поле 3*3. После этого напишите или распечатайте заранее на карточках 10-20 разных сексуальных идей, их можно поискать в интернете. Последним шагом разделите их на две равные стопки и заполните игровое поле по очереди теми идеями, которые вы хотели бы попробовать.
Не так важно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное - вы узнаете, чего хочет ваш партнер, а заодно и сами поделитесь сокровенными желаниями. Кстати, остаток вечера можно провести за реализацией тех идей, которые понравились обоим.
Анастасия Елисеева-Короленко
Сексолог и магистр психологии
Для второй игры понадобится повязка на глаза. Вспомните свое эротическое переживание, которое до сих вызывает возбуждение. Дайте себе минуту, чтобы заново пережить те эмоции, а затем постарайтесь ответить: что сделало тот опыт таким ярким и запоминающимся? Чем он отличался от вашего обычного секса?
Получив ответы, постарайтесь сохранить это состояние после упражнения. Это внутреннее ощущение внутренней свободы поможет открыть новые грани сексуальности.