3 способа разнообразить рутинный секс и удивить партнера в постели

Даже в самые гармоничные интимные отношения иногда хочется добавить чуть больше ярких моментов. А праздники, будь то 23 февраля или день рождение, отличный повод попробовать различные эксперименты. На самом деле «выйти» из рутинного секса довольно просто. Сексолог, магистр психологии Анастасия Елисеева-Короленко поделилась тремя практическими советами, которые точно помогут удивить партнера в постели.

Смените обстановку

Один из самых простых и действенных методов привнести в сексуальную жизнь разнообразие – попробовать перенести любовные утехи с привычной спальни в любое другое место. Можно снять номер в отеле, отправиться вместе в банный комплекс с комнатой отдыха. А самые смелые пары могут попробовать секс в машине или общественном месте. Это точно «встряхнет» отношения.

Начните с массажа

Не спешите переходить сразу к делу. Начните с массажа и прочувствуйте друг друга. Попросите партнера погладить вас перед близостью, а затем поменяйтесь местами. Также не стоит умалчивать о своих чувствительных зонах.