Топ три места на кухне, которые необходимо мыть каждый день

На каждой, даже на самой чистой кухне, есть предметы, которые всегда, или почти всегда, окажутся грязными.

Мыть их каждый день нужно не столько для того, чтобы создать видимость уюта, а непосредственно ради безопасности и здоровья обитателей дома.

Раковина .

Её обычно ставят на первом месте в топе особенно грязных частей дома. Остатки пищи и крошек оседают на стенках и служат благоприятной средой для развития бактерий.

Полотенца

Как ванные, так и кухонные полотенца следует стирать как можно чаще. Пусть внешне их ткань и выглядит свежей – не дайте ввести себя в заблуждение!

Существует масса исследований, в которых полотенца оказываются наиболее грязным местом на кухне, а их «коллеги» из ванной комнаты также не отстают.

Кухонный стол

Большинство из нас протирает стол только тогда, когда на него что-то прольется или просыплется.

Поверьте: мелкие крошки самая безобидное из того, что оседает за день на кухонном столе. Эксперты предлагают припомнить, как часто на его поверхности оказывются пакеты с продуктами, бумажники, деньги, банковские карты и прочие посторонние предметы.

Все эти вещи на самом деле намного грязнее всего, что было на столе в течение дня.