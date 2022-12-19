ТОП-6 овощей, способных убрать жир на животе
Овощи и фрукты конкурируют за право помочь нашему организму так же активно, как всевозможные диеты - за возможность избавить нас от лишнего жира. В разные годы диетологи пели дифирамбы то квашеной капусте, то ананасам, то сырой моркови.
В конце уходящего года сразу два популярных американских издания опубликовали очередной список овощей-лидеров. Их регулярное употребление может заметно улучшить фигуру, убрать жир с живота и поспособствовать очищению организма.
Свекла. Клетчатка, марганец, железо, кальций и фосфор, содержащиеся в этом недорогом корнеплоде, помогают продлевать ощущение сытости. И прекрасно помогают нашему метаболизму.
Капуста кейл. Более экзотический для россиян овощ содержит массу витаминов, марганец, калий и даже медь. Кейл повышает иммунитет и улучшает пищеварение.
Шпинат. Фолиевая кислота, лютеин и бета-каротин в этих мощных листьях работают как антиоксиданты. В сочетании с витамином В шпинат понижает в организме гомоцистеин, предупреждая болезнь Альцгеймера.
Болгарский перец. Капсаицин, присутствующий в красном болгарском перце, сжигает жир, оставляя при всем при том чувство сытости.
Брокколи (спаржа). Маленькая капустка обладает большим набором полезных свойств: укрепляет сосуды и иммунитет, способствует похуданию и даже предупреждает воспаления. При этом одна порция спаржи содержит до 10% суточной нормы клетчатки.
Морковь. Без нее, похоже, никак. Ускоряет обмен веществ, обладает ярко выраженным термогенным эффектом – это когда наш организм активно трудится во время переваривания и тем самым сжигает лишний жир.