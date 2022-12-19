ТОП-6 овощей, способных убрать жир на животе

Овощи и фрукты конкурируют за право помочь нашему организму так же активно, как всевозможные диеты - за возможность избавить нас от лишнего жира. В разные годы диетологи пели дифирамбы то квашеной капусте, то ананасам, то сырой моркови.

В конце уходящего года сразу два популярных американских издания опубликовали очередной список овощей-лидеров. Их регулярное употребление может заметно улучшить фигуру, убрать жир с живота и поспособствовать очищению организма.