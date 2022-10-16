15:32, 16 октября 2022
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Топ-5 признаков депрессии назвала психолог
Психолог, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко рассказала о пяти признаках, указывающих на развитие депрессии.
Прежде всего речь идет об агрессии, направленной на себя. При этом человек «окутан» страданием и душевной болью, замечает пониженный уровень интереса к жизни.
В перечень входят признаки длительного психомоторного возбуждения или заторможенности. Бессонница и дневная сонливость также могут указывать на начало депрессии.
Психолог добавила, что необходимо обратить внимание на ресурс человека. При депрессии он активно падает, сопровождаясь нехваткой сил на любую деятельность.
Фото: gettyimages