Топ-5 кухонных предметов, которые заставляют вас есть больше
Хороший аппетит – признак хорошего здоровья.
Но бывает и так, что непреодолимая тяга к пище вступает вразрез с нашими стремлениями похудеть.
Мы начинаем изнурять себя диетами, забывая перед этим подготовить кухню или столовую к предстоящим нам ограничениям.
«Доктор Питер» , со ссылкой на нутрициолога Ольгу Деккер, подготовил список вещей, которых не должно быть в поле зрения человека, сидящего на жесткой диете.
Тарелки широкого диаметра, чашки, емкостью более 200-250 мл. Вместительна посуда создает иллюзию, что наши порции меньше, чем это оказывается на самом деле.
Широкий стол, покрытый плотной скатертью. Напоминание о ресторане – не лучший способ сбить аппетит. Стоит использовать в быту небольшие столики и легкие скатерти.
Цвет стен. Как ни странно, чем ярче оттенок, тем больше он воздействует на наше желание плотно пообедать. Замечено, что нейтральные цвета – серый, бежевый, молочно-белый снижают аппетит.
Удобные глубокие кресла или диваны и стулья с мягкими сиденьями и спинками – не наш случай. Они хороши для тех, кто с удовольствием усядется за стол и начнет уплетать за обе щеки. Заменим их табуретками или легкими жесткими стульями.
Компьютер и телевизор. Давно известно, что под интересную передачу или увлекательный фильм человек может сесть раза в два больше, чем собирался. Принимать пищу – если мы решили ограничивать ее количество - надо сосредоточено.