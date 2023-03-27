Топ-5 кухонных предметов, которые заставляют вас есть больше

Хороший аппетит – признак хорошего здоровья.

Но бывает и так, что непреодолимая тяга к пище вступает вразрез с нашими стремлениями похудеть.

Мы начинаем изнурять себя диетами, забывая перед этим подготовить кухню или столовую к предстоящим нам ограничениям.

«Доктор Питер» , со ссылкой на нутрициолога Ольгу Деккер, подготовил список вещей, которых не должно быть в поле зрения человека, сидящего на жесткой диете.