20:46, 23 мая 2023
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Мужчинам назвали 4 способа увеличить половой орган без операций
Некоторые мужчины чувствуют себя неуверенно из-за того, что у них маленький пенис.
Об увеличении детородного органа задумываются также многие представители сильного пола с вполне нормальным по размером члена. Им просто хочется, чтобы «был побольше».
Врач-уролог Рена Малик назвала четыре самых гуманных способа увеличения мужского достоинства.
- Подстричь лобковые волосы. «У некоторых людей очень жесткие или густые волосы могут скрывать значительную часть полового члена», — приводит цитату доктора Men’s Health.
- Необходимо сбросить вес. Жировые ткани откладываются в области промежности. Таким образом лишние килограммы скрывают реальный размер интимных органов.
- Постараться меньше нервничать. Дело в том, что мышцы полового члена находятся под «адреналиновым контролем». Когда вы испытываете стресс или тревогу, - говорит врач,- количество адреналина повышается, вызывая сжатие мышц и, соответственно, сокращение пениса.
- Завершающая рекомендация — больше заниматься сексом. Чем чаще кровь в повышенном объеме поступает в ткани полового члена, тем больше кислорода туда доставляется. Этот совет наверняка придется по душе многим. Регулярные половые контакты помогают избежать потери эластичности тканей в интимной зоне и благоприятно влияют на размер детородного органа.