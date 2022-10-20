15:45, 20 октября 2022
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Тонкие колготки на морозе – дорога к бесплодию
Гинеколог предостерег девушек от ношения модных топиков и тонких колготок в холодное время года.
Укороченная верхняя одежда, оголяющая низ живота, остается весьма соблазнительным – во всех смыслах – атрибутом женской одежды.
Модницы носят ее до холодов, а зачастую и в разгар зимы. Добавляя лишь тонюсенькие колготки, да накидывая на плечи меховые жилетки.
Но вот о чем напоминает международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе: воспаление органов малого таза часто приводит к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию.
А это – реальная угроза потери репродуктивной функции.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://life.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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