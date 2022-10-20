Тонкие колготки на морозе – дорога к бесплодию

Гинеколог предостерег девушек от ношения модных топиков и тонких колготок в холодное время года.

Укороченная верхняя одежда, оголяющая низ живота, остается весьма соблазнительным – во всех смыслах – атрибутом женской одежды.

Модницы носят ее до холодов, а зачастую и в разгар зимы. Добавляя лишь тонюсенькие колготки, да накидывая на плечи меховые жилетки.

Но вот о чем напоминает международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе: воспаление органов малого таза часто приводит к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию.

А это – реальная угроза потери репродуктивной функции.

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