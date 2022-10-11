The Cell: Как поздний завтрак влияет на гормоны
Авторитетное научное издание the Cell опубликовало результаты экспериментов, объясняющих вред, наносимый организму поздними приемами пищи.
Диетологи разделили испытуемых на две фокус группы. Первая принимала пищу в начале дня, в то время как вторая - завтракала в полдень. Спустя год исследования выяснилось, что гормон голода - грелин у второй группы повысился почти в 2,5 раза, а лептин, «гормон аппетита» - наоборот, постепенно снижает свою активность.
Кроме того, исследователи обратили внимание, что у любителей поздних завтраков значительно замедляется процесс переработки пищи, что, в свою очередь, неотвратимо ведёт к набору веса и нарушению процессов метаболизма.
Разумеется, не у всех получается разбудить свой организм к завтраку, однако, даже если вы уже на ногах,, а аппетита с утра нет, Passion.ru советует начинать день со стакана прохладной воды.