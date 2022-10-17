Страдающие от недосыпа люди будут стареть быстрее

Последние американские исследования выявили иммунную зависимость человека от продолжительности сна.

В авторитетном американском издании Journal of Experimental Medicine обнародованы результаты эксперимента, посвященного влиянию дефицита сна на организм человека.

И этого опыта привели к весьма неожиданным результатам .

Эксперты наблюдали за 14 добровольцами, в возрасте от 20 до 75 лет в течение 24 недель – ровно столько времени требуется, чтобы в человеческом организме полностью прошёл цикл обновления всех органов и систем.

Первые шесть недель испытуемые должны были соблюдать «золотой стандарт" здорового сна» – т.е. спать восемь часов в сутки.

По истечению срока участникам давалась возможность вернуться в привычный ритм: ложиться и вставать так, как они привыкли.

Затем, в течение еще 42 дней, время их сна контролируемо сокращалось на 90 минут.

Вопреки ожиданиям, оказалось, что постепенное уменьшение количества сна ведёт к не к уменьшению, а к росту иммунных стволовых клеток.

Не спешите радоваться: активное развитие стволовых клеток, по мнению ученых, ни что иное, как предупреждение организма о вероятности внутренних проблем, в том числе, сбоев и воспалений.

А это – прямая дорога к преждевременному старению.

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