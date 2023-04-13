Совет дантиста: в каких случаях зубная щетка становится не помощником, а врагом

Все знают - сладкое вредно для зубов.

Но то, что чистить зубы сразу после приема сладкого не менее опасно, согласитесь, звучит парадоксально.

Между тем, напоминает врач-стоматолог Аманда Шихан, всё обстоит достаточно просто. Наш организм устроен так, что сам активно противодействует агрессивным веществам, скапливающимся во рту. Делает он это посредством слюны.

Чтобы растворять кислоты и сахара до того состояния, в котором они станут поддаваться ворсинкам зубной щетки, слюне нужно 20-30 минут.

Если же вы сразу после сладкого начнете «драить» рот щеткой – это, почти наверняка, приведет к обратному эффекту: вредные вещества вряд ли смоются, а вот эмаль начнет истончаться. Это, в свою очередь спровоцирует кариес.

Журнал «Доктор Питер» приводит подробный алгоритм полной обработки полости рта перед сном. Тут и щетка, и ирригатор, и зубная нить. Но самое главное: эту процедуру нужно делать именно на ночь.