Стоматолог предостерег от чистки зубов под душем

Многие из нас, стремясь поскорее закончить все утренние или вечерние гигиенические процедуры, совмещают чистку зубов с пребыванием в душе.

Однако, как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на британского дантиста индийского происхождения, доктора Пайал Бхалла, насадка для душа может накапливать в себе болезнетворные бактерии. Через кожу тела они не проникают, но энергичная работа зубной щеткой, по сути, втирает их в десна.

Кроме того, абсолютное большинство людей любят интенсивно теплый и даже горячий душ в то время, как зубы полагается чистить прохладной водой.

Кипяток способен разрушать щетину зубных щеток, к тому же не только раньше срока выводит из строя саму щетку, но и создает среди испорченных волосков благоприятную среду для все тех же бактерий.

Кстати, зубные щетки вообще полагается хранить в сухом, чистом и проветриваемом месте.