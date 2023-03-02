Стоматолог предостерег от чистки зубов под душем
Cтоматолог рассказала, почему нельзя чистить зубы в душе.
Многие из нас, стремясь поскорее закончить все утренние или вечерние гигиенические процедуры, совмещают чистку зубов с пребыванием в душе.
Однако, как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на британского дантиста индийского происхождения, доктора Пайал Бхалла, насадка для душа может накапливать в себе болезнетворные бактерии. Через кожу тела они не проникают, но энергичная работа зубной щеткой, по сути, втирает их в десна.
Кроме того, абсолютное большинство людей любят интенсивно теплый и даже горячий душ в то время, как зубы полагается чистить прохладной водой.
Кипяток способен разрушать щетину зубных щеток, к тому же не только раньше срока выводит из строя саму щетку, но и создает среди испорченных волосков благоприятную среду для все тех же бактерий.
Кстати, зубные щетки вообще полагается хранить в сухом, чистом и проветриваемом месте.