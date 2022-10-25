11:14, 25 октября 2022
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Стало известно, в каких случаях лучше отказаться от сексуальных ласк пальцами
Порезы, царапины и гнойно-воспалительные процессы на руках одного из партнеров – это повод отказаться от такого способа достижения возбуждения, как фингеринг. Если проигнорировать наличие ран, может произойти заражение наружных половых органов.
Правила безопасности при фингеринге озвучила врач-гинеколог Мария Селихова. Она предупредила, что от ласк при ранах на руках стоит отказаться дабы избежать появления гнойной сыпи - стрептодермии.
Второе правило перед интимом – обязательное мытье рук и душ. Соблюдать гигиену важно, чтобы не занести инфекцию при проникновении пальцев.
Селихова добавила, что заражение ЗППП во время фингеринга почти невозможно.
ФОТО: Freepik.com