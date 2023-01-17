Стало известно, почему неудовлетворенные женщины чаще засматриваются на худеньких

Недовольные собой женщины заглядываются на стройных и узкобедрых девушек, - установили медики Бристольского университета Великобритании.

Сразу поясним: ни к ЛГБТ, ни вообще к сексу это не имеет ни малейшего отношения.

Ученые поясняют: речь идет о психических расстройствах на почве компульсивного переедания (патологического обжорства) и нервной булимии (частые непроизвольные приступы переедания, вызванные, как правило, голоданием с целью похудеть).

Вот тут-то толстушки, или даже те, кто имеют нормальную фигуру, но сильно развитое чувство неполноценности, и начинают провожать глазами стройных и поджарых.

Как это выяснилось? При помощи датчиков движения, фиксировавших направления взгляда у более чем трех тысяч англичанок.

Британские медики всерьез считают, что если теперь отучить своих подопечных засматриваться на худеньких, часть проблемы, связанной с булимией отпадет сама собой.