Средняя длина мужских половых органов за 30 лет увеличилась на 3,5 сантиметра

К неожиданному выводу пришли ученые Стэнфордского университета США, занимавшиеся изучением мужской фертильности на протяжении 30 последних лет.

Как сообщает издание «Доктор Питер», собранная статистка с участием свыше 55 тысяч мужчин показала: длина эрегированного полового члена увеличилась в среднем с 12 до 15,2 см.

Иными словами, у каждого нового поколения пенис увеличивается со скоростью чуть более 1 мм в год.

По мнению руководителя исследований доктора Айзенберга, это феноменальна скорость – признак того, что с человеческим телом происходит что-то очень серьезное.

И в самом деле, нетрудно подчитать: если тенденция не прекратится, лет две сотни лет орган станет пугающе больших размеров.

Уже сегодня, согласно опросам, женщины жалуются на дискомфорт и даже болевые ощущения в момент интимной близости с партнером, чей пенис в момент эрекции достигает 18-20 см.