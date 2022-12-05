СПИД и рак полностью исчезнут с Земли к 2030 году

Недавно в Россию прибыл с деловым визитом знаменитый индийский астролог Аджай Бхамби.

У себя на родине он считается настоящей легендой: к нему стремятся попасть и политические деятели, и звезды шоу-бизнеса, и обычные люди. Как и подобает настоящему шаману, он никогда не называет точной цены прогнозов - а берет только то, что ему дадут.

В отличие от пессимистического настроя своих коллег, глобальные прогнозы Аджая сводятся к тому, что человечество сумеет одолеть все грядущие невзгоды.

В недавней программе "Малахов" на телеканале "Россия 1" Бхамби удивил всех новым сенсационным заявлением: уже к концу нынешнего десятилетия в свободном доступе для каждого жителя Земли будет доступно лекарство от СПИДа и онкологии.

Очень надеемся, что предсказания Аджая сбудутся. Не так уж много в последнее время действительно хороших новостей.