Сосудосуживающие капли вызывают зависимость и непрекращающийся насморк

Бесконтрольное использование сосудосуживающих капель вызывает зависимость, от которой сложно избавиться, а избавившись есть риск вернуть. Пациенты даже не подозревают, что хронический насморк появился из-за препаратов, и прибегают к операции по исправлению перегородки носа, но не всегда это выход.

Об опасности капель рассказала врач Елена Зяблова. По ее словам, зависимость от капель встречается нередко и развивается вследствие частого и длительного применения лекарства.

В результате сосуды в носу привыкают к наличию регулирующей силы и перестают работать, как положено. Более того, человеку становится тяжело отказаться от капель. У кого-то, отмечает Зяблова, проблема, действительно, возникает из-за строения перегородки. У других пациентов длительный насморк - признак зависимости от каплей. И в том и в другом случае следует обратиться ко врачу.

Специалист подчеркнула: даже если удалось избавиться от зависимости, она может вернуться снова. Поэтому рекомендуется осторожно использовать капли и только по назначению врача.

Ранее нутрициолог предупредила о необходимости исключить из рациона молоко людям с аллергией на белок. В противном случае они могут столкнуться с сыпью, насморком и чиханием.