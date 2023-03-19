Сомнолог дала советы тем, кто не может выспаться

Перед тем, как лечь спать, человеку следует запомнить несколько простых правил.

Во-первых, само собой разумеется: последнюю чашку кофе выпить лучше всего минимум за шесть часов до того, как накрыться одеялом. Телевизор и смартфон лучше выключить за два часа до отхода ко сну.

«Как бы это не было сложно, за полтора – два часа до сна необходимо проводить информационный детокс.

Это значит не только отказаться от пролистывания информационной ленты, но и в принципе постараться по возможности не решать рабочие вопросы, не смотреть сериалы и фильмы», – рассказала URA.ru специалист в области сна Татьяна Самойлова.

Также эксперт сообщила, что после пробуждения стоит дать сознанию и телу по меньшей мере сорок минут до того, как переходить в рабочий режим.

Тёплый душ и ежедневные утренние медитации уже давно вошли в практику в европейских странах.