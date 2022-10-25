Слезы женщин снижают сексуальное влечение у мужчин

Медики назвали негативные причины и последствия плача.

Феномен плача ученые изучают уже второе столетие. Но лишь недавно им удалось развеять миф о том, что вместе со слезами из организма человека якобы уходят шлаки и токсины.

И все же слезы могут служить индикатором проблем со здоровьем. Как выяснилось, повышенное слезоотделение возникает при болезнях щитовидки, при переизбытке гормонов.

И, конечно, в результате перегрузки нервной системы. Если в первом случае лучше обратиться к эндокринологу, то в втором – стоит просто пополнить запас эндорфинов.

И еще одно немаловажное свойство слез выявили японские сексопатологи. Плачущая женщина снижает мужскую потенцию партнера.

При виде слез любимой, у мужчины снижается выработка тестостерона

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