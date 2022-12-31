Сколько могут храниться в холодильнике новогодние салаты

Ну вот, столько всего наготовили, а съели только половину! – сокрушается хозяйка после новогоднего застолья.

Ничего, - утешает хозяин, – будет чем закусить первого числа.

Это, смотря во сколько, - предупреждают технологи-пищевики. Если утром, то подойдет, а вот к вечеру – не стоит.

Наш любимый салат оливье, который во Франции называют «русским», рекордсмен по скоротечности своего существования.

После заправки майонезом или сметаной срок его жизни ограничен всего шестью часами. Правда, если часть нарезанных вареных овощей и яиц оставить без заправки, этот срок увеличится до восемнадцати часов.

С ним спорят рыбные салаты. Их нужно доедать в течение 6-8 часов.

Салат «Цезарь» способен продержаться в холодильнике 12 -18 часов, в зависимости от соуса.

Заливное в мощном современном холодильнике выглядит аппетитным и первого, и второго, и третьего января.

На самом деле, опасные для человека микроорганизмы начинают проявлять себя в мясном или рыбном желе спустя 36 часов.

Через 72 часа заливное нужно безо всякой жалости отправлять в помойное ведро.

Можно ли как-то продлить жизнь новогодним лакомствам?

Можно.

Нарезанный фруктовый или овощной не заправленный салат нужно поместить в герметичный пластиковый контейнер и убрать в холодильник, выставив температуру на +5 (или чуть ниже).

Также следует поступить с мясной и сырной нарезкой. Для нее подойдет фольга или пищевая пленка. В таком виде все это будет пригодно в пищу в течение 3 – 4 дней.