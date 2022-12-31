Сколько литров шампанского можно выпить в Рождественскую неделю

Сколько можно выпить в Рожественскую неделю, чтобы не погубить организм?

Говорят, под бой курантов в России выпивается приблизительно столько же шампанского, сколько за весь последующий год. Пенящиеся бокалы олицетворяют нашу веру в то, что впереди будет лучше, чем позади.

Так, действительно, будет, но лишь в том случае, если не переусердствовать, - напоминает известный испанский нутрициолог Светлана Перес де Монтес-Ратхерик.

По ее словам, бокал шампанского, действительно, куда менее вреден для печени, нежели любой крепленый напиток. А если это еще и настоящий продукт солнечной Франции – в нем сработают антиоксиданты-полифенолы.

Но не торопитесь провожать и, тем более, встречать каждый день каникул новой бутылкой шампанского! У этого напитка довольно высокая калорийность (больше 100 килокалорий в одном фужере).

Если признать, что, начав пить, к примеру, вдвоем, мы вряд ли остановимся, и допьем всю бутылку – нашей фигуре будет нанесен серьезный урон.

На второй, третий и т.д. день алкоголь начнет всасываться в кровь, и вся «легкость» шампанского исчезнет – останется давление на печень.

С последующими проявлениями на лице: отеки, тусклая кожа, синева вокруг глаз и т.п. Регулярное употребление шампанского не улучшит и наши сосуды, возрастет риск сердечно-сосудистых обострений.

Дешевое и некачественное шампанское может нанести коварный удар по кишечнику. Сахар и дрожжи дают пищу всевозможным бактериям.

Рост грибковой и дрожжевой флоры способен спровоцировать кандидоз половых органов, известный в народе как молочница.