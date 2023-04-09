21:30, 09 апреля 2023
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Шесть причин, которые мешают женщине достичь оргазма
Названы шесть причин, способных блокировать достижение оргазма у женщин.
Чувство мгновенного освобождения от сексуального возбуждения, именуемая оргазмом, по праву считается кульминацией интимной близости.
К великому сожалению, достичь его удается далеко не всем. Причин множество, однако, по мнению сексолога Научно-клинического центра «Карповка+» Олега Гулько, на которого ссылается Газета.Ru все они так или иначе сводятся к шести проблемам.
- Строгое, излишне целомудренное воспитание в детстве, детский страх перед сексом и, как следствие, недоверие партнеру и неспособность расслабиться.
- Негативны сексуальный опыт. Неумелый или нечуткий партнер в время первых сексуальных опытов способен надолго отбить у девушки способность достичь оргазма.
- В первые годы брака, когда пара только притирается друг к другу, в отношениях могут возникать сложности. В такой ситуации, сексуальная близость как форма эмоционального контакта может на время воспрепятствовать возникновению оргазма.
- В более зрелом возрасте вожделенное ощущение высвобождения сексуальной энергии могут блокировать стрессы и неврозы, например, связанные с работой или с воспитанием ребенка.
- Заболевания эндокринной системы – увы, также являются помехой достижения оргазма.
- Нездоровый образ жизни. Злоупотребление сигаретами и алкоголем снижают либидо, не только у мужчин, но и у женщин