Шесть причин, которые мешают женщине достичь оргазма

Чувство мгновенного освобождения от сексуального возбуждения, именуемая оргазмом, по праву считается кульминацией интимной близости.

К великому сожалению, достичь его удается далеко не всем. Причин множество, однако, по мнению сексолога Научно-клинического центра «Карповка+» Олега Гулько, на которого ссылается Газета.Ru все они так или иначе сводятся к шести проблемам.