Сенсационное открытие австралийских медиков: гонорея передается через поцелуй

Старейшее на планете венерическое заболевание, о котором знали еще в Древнем Риме, медики научились по-настоящему лечить лишь в середине прошлого века.

Тогда же, казалось, определился и единственный способ заражения этой неприятной болезнью (половой).

И вот – сенсационное открытие австралийских врачей. О нем рассказывает Газета.Ru со ссылкой на издание Clinical Medicine.

Ученые Мельбурнского университета, проанализировав состояние здоровья и статистические данные более чем двух тысяч пациентов, пришли к неожиданному выводу: бактерии гонореи могут передаваться от партнера к партнерше через слюну.

По мнению специалистов, с учетом того, что все больше молодых пар предпочитают безопасный секс, который минимизирует возможность передачи венерических заболеваний половым путем, именно поцелуи в конечном счете становятся главным фактором риска.