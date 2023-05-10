Сексолог рассказала, почему мужчины заводят себе любовниц

Не все способны сохранить интимные отношения на том же уровне, на котором они были на ранней стадии.

Любовь может остаться, а вот желание сблизиться в какой-то момент может сперва отойти на второй план, а затем и вовсе исчезнуть.

Стремление испытать новые сексуальные ощущения и является основным мотиватором для мужчин завести себе партнёра на стороне.

Точку зрения сексолога Татьяны Коротковой на этот счет приводит информационный портал URA.ru.

Эксперт уверяет, что желание мужчины завести любовницу – это, своего рода, попытка найти женщину, которая будет им интересоваться. «Копятся взаимные претензии, обиды… Мало кому в продолжительным браке удается сохранять теплые отношения», – говорит специалист.

К сожалению, даже появление детей зачастую не способно оказаться стимулом для сохранения верности.

Однако, если в паре главенствуют не столько чувства, сколько взаимоуважение, то необходимость заместить любимого человека кем-то другим – просто сходит на нет.