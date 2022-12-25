Сделай это и не будет изжоги после застолья: диетолог Миллен назвала лайфхаки

Новогодние столы часто наполнены разнообразными жирными блюдами и алкогольными напитками. Именно по этой причине праздники оборачиваются в ужасную изжогу, портящую всё веселье. Диетолог Рози Миллен поделилась легкими правилами питания.

Во-первых, не нужно сразу после еды ложиться в кровать для сна. Лучше всего совершить небольшую прогулку, и съеденная пища хорошо переварится.

Во-вторых, избежать изжоги поможет порционное питания. Не нужно сразу накидывается на все новогодние блюда, есть можно мало, но часто.

Если все-таки перебрали с количеством еды, диетолог советует выпить соду, разбавленную небольшим количеством воды.