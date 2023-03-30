«Сбивает с толку»: можно ли заразиться хламидиозом, никому при этом не изменяя

«Мы встречаемся уже несколько лет. Недавно он признался, что интимные встречи на некоторое время станут невозможными: врачи диагностировали у него хламидиоз. При этом клянется, что мне не изменял».

Примерно так выглядит письмо анонимный женины, на которое секс-коуч Юрий Юзвяк ответил в своей авторской колонке в одном медицинском издании.

По мнению врача шанс заразиться хламидами не половым путем ничтожно мал. Хотя, конечно, его нельзя исключить полностью.

«Сбивает с толку, что партнер признался в хламидиозе, что почти стопроцентно указывает на измену, но не признался в измене. Зачем рассказывать неполную историю, пробелы в которой так легко заполнить?»

Женщине стоит дать понять своему партнеру, что она не так легковерна.

Впрочем, есть еще одна версия: мужчина по каким-то причинам просто захотел на время дистанцироваться.

И придумал первую попавшуюся причину, по которой секс стал невозможен. Кстати, по данным ВОЗ, хламидиозом на планете страдают около миллиарда человек, ежегодно заражаются порядка 100 млн. Современная медицина способна вылечить это, самое распространенное венерическое заболевание, за 2-3 недели.