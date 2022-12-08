С этим компонентом не покупать: Влад Лисовец порекомендовал лак для волос из масс-маркета

Стилист Влад Лисовец призвал читать состав лака для волос и не покупать продукцию с пропан-изобутаном. По его словам, этот компонент относится к старым технологиям и содержится в недорогих лаках.

Пропан-изобутан включает спирт, «склеивает, сушит волосы, нанося вред», поделился Лисовец.

Противоположный ему компонент - DME (Dimethyl ether). Он наоборот не склеивает волосы, расходуется до конца и не содержит спирта. «Тем самым волосы не сушатся и не слабеют», - объяснил он.

Такие лаки продают даже в масс-маркете, правда, стоят они чуть-чуть дороже других.

Ранее японские микробиологи обнаружили в косметическом средстве бактерию, которая может нанести вред здоровью.