Россиянкам могут законодательно запретить рожать после 40 лет

На круглом столе в Совете Федерации эксперты Министерства здравоохранения выступили с неожиданной инициативой. Как информирует «Российская газета», медики заявили, что необходимо на законодательном уровне ограничить возрастной порог для, так называемых, старородящих россиянок.

Глава Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак назвал возраст 35-40 лет предельным для тех, кто рассчитывает произвести на свет ребенка при помощи вспомогательных репродуктивных технологи (ВРТ).

«Это достаточно дорогостоящие процедуры. При этом с годами увеличивается риск паталогического течения беременности и хромосомного заболевания ребенка – прежде всего, синдрома Дауна».

По данным экспертов, после 40 лет ВРТ помогают забеременеть лишь 11 % старородящих.

Между тем, напоминает «РГ», в 2021 году россиянки за 40 произвели на свет рекордное с начала 90-х количество детей.